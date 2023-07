Milano, 21 lug. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha discusso dell’accordo sull’export di grano attraverso il Mar Nero durante un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce l’agenzia Anadolu. In precedenza Erdogan aveva affermato che “la Turchia userà tutti gli strumenti della diplomazia per far ripartire l’accordo”. A far terminare il patto è stata Mosca che il 17 luglio, alla scadenza dell’accordo, non ha dato il suo via libera alla proroga.

