Milano, 21 lug. (LaPresse) – È legittimo estinguere le procedure per il risarcimento danni alle vittime dei crimini nazifascisti del Terzo Reich. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza di oggi, la numero 159 che ha riconosciuto come non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Roma in una procedura per l’esecuzione forzata su beni della Germania per il risarcimento dei danni per crimini di guerra e contro l’umanità, commessi durante la seconda guerra mondiale.

