Milano, 21 lug. (LaPresse) – Progettavano la nascita di un ‘osservatorio’ delle attività dei magistrati e avevano messo a punto un piano fascista contro toghe considerate non gradite. A Caltanissetta, la Dia ha arrestato due persone, l’avvocato Stefano Menicacci e Domenico Romeo. L’accusa è di false informazioni al pubblico ministero in un procedimento per il delitto di strage.

