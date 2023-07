Roma, 20 lug. (LaPresse) – Grazie all’intesa raggiunta dal governo con l’Ue sulla terza rata del Pnrr, al centro della cabina di regia riunita oggi a palazzo Chigi, l’Italia potrà incassare tutti i 35 miliardi di terza e quarta rata per il 2023. Secondo quanto spiegato, infatti, se la terza rata scenderà da 19 a 18,5 miliardi, la quarta salirà da 16 a 16,5, perché un obiettivo, quello relativo agli alloggi per studenti, slitterà dalla terza alla quarta rata. La terza prevede così adesso 54 obiettivi (non più 55), la quarta sale da 27 a 28.

