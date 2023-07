Madrid (Spagna), 20 lug. (LaPresse) – “La Spagna è ora l’argine al negazionismo climatico in Europa. Se cade nelle mani della destra, il rischio è enorme per l’Ue”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la ministra della Transizione ecologica spagnola e terza vicepremier Teresa Ribera, candidata alla rielezione con il Psoe, rispondendo alla domanda se un governo del Partito popolare e di Vox nel Paese iberico allineato a quello italiano potrebbe rallentare i progressi dell’Ue nella transizione verde. “Molti colleghi del Consiglio dell’Ue mi hanno detto di essere molto preoccupati per l’alleanza tra la destra e l’estrema destra in Spagna e per le ripercussioni che ciò avrebbe sul Green deal. L’Europa sta trattenendo il fiato in vista delle elezioni spagnole di domenica prossima: sanno che è in gioco l’agenda verde”, ha sottolineato Ribera, affermando che il Partito Popolare sostiene il rallentamento del Green deal. “Il PP ha perso il senso dell’europeismo e si è arreso agli ultras. Abbiamo visto cosa è successo in altri Paesi in queste situazioni”, ha aggiunto.

