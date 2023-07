Madrid (Spagna), 20 lug. (LaPresse) – La premier Giorgia Meloni “si sbaglia”, quando dice che bisogna porre fine al fanatismo ultra-ecologista della sinistra, “fanatismo” é “negare l’urgenza e la necessità di un’agenda verde per frenare il cambiamento climatico”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse la ministra della Transizione ecologica spagnola e terza vicepremier Teresa Ribera, candidata alla rielezione con il Psoe, riguardo al discorso pronunciato da Meloni durante un appuntamento elettorale di Vox a Valencia. “L’emergenza climatica non è né di destra né di sinistra. È un’evidenza scientifica, è una realtà che le persone e l’economia stanno soffrendo, con ondate di calore estreme, inondazioni distruttive, siccità terribili e incendi boschivi devastanti”, ha affermato Ribera, sottolineando che “il fanatismo è l’opposto della scienza”. “Fanatismo è stato negare” l’efficacia dei “vaccini che la scienza ci ha fornito durante la pandemia. E il fanatismo sta di nuovo negando l’urgenza e la necessità di un’agenda verde per frenare il cambiamento climatico”, ha rimarcato la ministra, aggiungendo che “fanatismo è ingannare le persone promettendo loro falsi paradisi e sostenendo che il cambiamento climatico è una religione”.

