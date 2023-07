Torino, 19 lug. (LaPresse) – Il presidente egiziano Abdel-Fattah Al-Sisi ha emesso la grazia presidenziale per il ricercatore Patrick Zaki. Lo ha annunciato il Comitato presidenziale per la grazia, citato dal quotidiano egiziano al-Ahram. Zaki è stato condannato ieri a tre anni di detenzione dal tribunale egiziano di Mansoura, di cui 14 mesi di reclusione ancora da scontare dopo i 22 già trascorsi in custodia.

