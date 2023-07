Milano, 19 lug. (LaPresse) – “Patrick Zaki ha oggi ricevuto la grazia dal presidente della Repubblica egiziana e voglio ringraziare il presidente Al Sisi per questo gesto molto importante”. Così in un videomessaggio la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che il presidente egiziano Abdel-Fattah Al-Sisi ha emesso la grazia presidenziale per il ricercatore Patrick Zaki, condannato ieri a tre anni di detenzione dal tribunale egiziano di Mansoura.

