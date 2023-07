Milano, 19 lug. (LaPresse) – L’incendio divampato nel distretto di Kirovsky, nella Crimea orientale, è stato causato da un attacco in un campo di addestramento di Starokrymsky, in cui è esploso un deposito di munizioni. Lo riferisce il canale Telegram di Crimea Wind, come riporta Ukrinform che nota come le esplosioni continuino e si sentano anche nella zona di Feodosia. I residenti locali riferiscono di forti cannonate. L’autostrada Tavrida è stata bloccata e circa 2000 residenti nell’area saranno evacuati.

