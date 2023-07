Roma, 19 lug. (LaPresse) – Francesco Vaia è stato nominato direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. È lo stesso direttore dello Spallanzani a darne notizia in una lettera inviata ai dipendenti. “Da ieri sono stato nominato Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute”, si legge nella lettera. “Ma sono anche un servitore dello Stato, un civil servant. Mi hanno chiamato a servire il Paese in un ruolo che è la naturale prosecuzione di quello finora fatto, quello che in molti Paesi chiamano Chief Medical Officer. Ma resto un medico sempre al servizio del Paese e della Persona”, prosegue nella lettera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata