Roma, 19 lug. (LaPresse) – “Io oggi non piango un giornalista piango un amico, è tanti anni che lo conoscevo. Era una persona di famiglia. Ci è sempre stato vicino, è stato sempre impegnato per tenere alta l’attenzione sul caso di mia sorella. Ogni volta che mi sentivo triste o perdevo la speranza riusciva a tirarmi su di morale, mi diceva ‘daje, ce la facciamo’. Riusciva sempre a darmi fiducia nelle cose, mi dava sempre coraggio. L’ultima volta che l’ho visto è stato quando è stato convocato in audizione al Senato ed è riuscito con semplici parole e far capire ai senatori perché la commissione era importante”. A LaPresse Pietro Orlandi ricorda Andrea Purgatori, il giornalista scomparso oggi all’età di 70 anni. “Parlavamo di tutto al di là della questione di Emanuela, scherzavamo anche della Roma.

