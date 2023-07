Milano, 19 lug. (LaPresse) – I funerali delle 6 vittime del rogo nella Rsa ‘Casa dei coniugi’ di Milano “saranno celebrati venerdì in Duomo alle 11”. Lo ha annunciato il sindaco della città, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage di via D’Amelio. “Abbiamo avuto la conferma stamattina, adesso stiamo parlando dell’organizzazione con il Prefetto. E lunedì andrò a riferire sulla vicenda in Consiglio comunale, come promesso”, ha spiegato Sala, confermando che il costo dei funerali “sarà sostenuto integralmente dal Comune”. A officiare le esequie sarà l’Arcivescovo di Milano, mons Mario Delpini.

