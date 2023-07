Milano, 19 lug. (LaPresse) – L’Onu ha ancora tre mesi di tempo per attuare un memorandum con la Russia sull’esportazione di grano e fertilizzanti. Lo ha annunciato a radio Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Ria Novosti. “L’Onu ha ancora tre mesi per ottenere risultati concreti”, ha detto, “e solo in quel caso Mosca tornerà a discutere dell’accordo sul grano” per l’export sicuro attraverso il Mar Nero.

