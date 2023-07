Milano, 19 lug. (LaPresse) – Il Terminal A dell’aeroporto di Catania sarà chiuso per altri 5 giorni “per favorire una migliore comunicazione con i passeggeri che potranno avere precise indicazioni sulla riprotezione dei voli”. Lo comunica Enac e Sac in una nota in merito alla situazione del terminal dello scalo, colpito da un incendio nella serata del 16 luglio. L’ente nazionale per l’aviazione civile e la società di gestione dell’aeroporto di Catania, “sono al lavoro per migliorare progressivamente l’operatività dello scalo attualmente limitata”.

