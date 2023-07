Bruxelles, 18 lug. (LaPresse) – “Il nostro impegno per una soluzione positiva del caso di Patrick Zaki non è mai cessato, continua, abbiamo ancora fiducia”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato in una nota la notizia della condanna del giovane universitario egiziano Patrick Zaki. Il neolaureato dell’Università di Bologna è stato condannato a tre anni di carcere dal Tribunale per reati contro la sicurezza di Mansoura in Egitto sulla base di un post pubblicato nel 2020.

