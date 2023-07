Roma, 18 lug. (LaPresse) – “Il salario minimo voluto dalla sinistra è un sistema vetero-socialista che abbassa il salario, non lo aumenta. Distrugge la meritocrazia e livella tutto in basso. Noi vogliamo che il lavoratore guadagni bene, non che si abbia lo stipendio tutti uguale come si faceva in Unione Sovietica”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal palco dell’Assemblea di Coldiretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata