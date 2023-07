Milano, 18 lug. (LaPresse) – Tragedia a Taurisano, in provincia di Lecce. Un bambino di due anni è morto annegato dopo essere caduto in una piscina piena d’acqua. È successo intorno alle 21 di ieri. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno tentato in tutti i modi di salvare il piccolo, sfuggito per ragioni da chiarire al controllo dei genitori, anche con manovre di defibrillazione ma non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.

