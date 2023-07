Milano, 18 lug. (LaPresse) – “Sarebbe utile puntualizzare e specificare le fattispecie di reato” di abuso d’ufficio e traffico di influenze illecite “perché il principio di chiarezza deve governare l’ordinamento” ma “sbagliato abolire del tutto il reato di abuso d’ufficio perché l’abroagazione comporterebbe un vuoto normativo” rispetto al comportamento di “un funzionario pubblico che intenzionalmente viola le leggi a vantaggio di qualcuno per nuocere ad altri”. Così il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, in audizione in Commissione Politiche Ue alla Camera dei deputati nell’ambito dell’esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata