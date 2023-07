Roma, 18 lug. (LaPresse) – L’ondata di caldo che colpisce l’Italia non accenna a diminuire e domani saranno 23 le città da bollino rosso, a fronte delle 20 di oggi. In particolare ad eccezione di Bolzano e Genova con bollino giallo e Milano e Reggio Calabria in arancione, domani si prevede allerta caldo ‘rossa’ nelle altre 23 città monitorate, da Milano a Trieste e da Bari a Palermo e Catania, passando per Torino, Verona, Bologna, Firenze, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo e Napoli. Un miglioramento è atteso nella giornata di giovedì quando le città da bollino rosso scenderanno a 18.

