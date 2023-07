Roma, 18 lug. (LaPresse) – “A Ferragosto gli porterò caviale e champagne in carcere, così avranno l’abbronzatura a quadretti. Ma io non li odio, li perdono. Io li ho perdonati da tempo, io sono un grande cattolico. Devi perdonare per vivere bene. Nessuno tanto potrà ridarmi mio figlio, il dolore rimane e purtroppo ci devo convivere”. Così a LaPresse Paolo Bricca, il papà di Thomas, il 19enne ucciso il 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone. Stamattina per l’omicidio di Thomas sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson, rispettamente padre e figlio. Così a LaPresse Paolo Bricca, il papà di Thomas, il 19enne ucciso il 30 gennaio scorso ad Alatri, in provincia di Frosinone. Stamattina per l’omicidio di Thomas sono stati arrestati Roberto e Mattia Toson, rispettamente padre e figlio. “Io Mattia lo conoscevo bene, l’ho preso con un figlio e ha lavorato con me in officina e proprio lui ha ucciso mio figlio”.

