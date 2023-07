Roma, 17 lug. (LaPresse) – Il sacerdote argentino dell’arcidiocesi di Buenos Aires, Daniel Pellizon è il nuovo segretario personale di Papa Francesco. Lo rende noto la diocesi su Twitter. Ne ha dato notizia il monsignor Jorge García Cuerva: “Condivido con voi con gioia che padre Daniel Pellizzon, sacerdote di questa arcidiocesi di Buenos Aires, è stato chiamato da papa Francesco come suo segretario particolare, in sostituzione di padre Gonzalo Aemilius. Ai primi di agosto si recherà a Roma per iniziare l’incarico affidatogli. Preghiamo per lui in questa nuova missione affidata al servizio della Chiesa”.

