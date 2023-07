Milano, 17 lug. (LaPresse) – La base Wagner a Molkino, nel territorio di Krasnodar, in Russia, “cessa ufficialmente di esistere” il 30 luglio. Lo hanno annunciato gli stessi mercenari pubblicando un video nel canale associato ‘Unloading Wagner’, secondo quanto riporta il quotidiano ‘Meduza’ su Telegram. “La base cessa di esistere. Wagner sta partendo per nuove località”, afferma una delle persone nel video. Quella situata in un campo di addestramento militare a Molkino – sottolinea ‘Meduza’ – era la base principale del gruppo Wagner.

