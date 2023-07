Washington (Usa), 17 lug. (LaPresse) – Joe Biden riceverà domani alla Casa Bianca il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e inviato di Papa Francesco per l’Ucraina. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. Il presidente Usa e il cardinale Zuppi discuteranno dlle “diffuse sofferenze causate dalla brutale guerra della Russia in Ucraina” e anche degli “sforzi deglli Stati Uniti e della Santa sede per fornire aiuti umanitari alle persone colpite e l’interesse del Papa per il rimpatrio dei bambini ucraini deportati dalla Russia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata