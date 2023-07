Roma, 17 lug. (LaPresse) – “Nonostante la dichiarazione fatta oggi, credo che il presidente russo Putin voglia che questo ponte umanitario continui”. È il commento rilasciato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo che il Cremlino ha annunciato di non voler proseguire l’accordo per l’esportazione di grano dall’Ucraina in scadenza nella giornata di oggi. Lo riporta l’agenzia Anadolu. Erdogan ha tenuto una conferenza stampa all’aeroporto Ataturk prima della sua partenza per l’Arabia Saudita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata