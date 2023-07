Milano, 17 lug. (LaPresse) – “Gli accordi sul patto sul grano sono stati effettivamente terminati e l’accordo è stato interrotto”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti. Peskov ha precisato che la Russia tornerà immediatamente all’accordo non appena saranno rispettati i patti da lei richiesti. L’accordo che permetteva all’Ucraina di esportare il proprio grano in sicurezza attraverso il Mar Nero era in scadenza oggi.

