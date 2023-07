Roma, 16 lug. (LaPresse) – La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta sul crollo della palazzina avvenuto stamani a Torre del Greco. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, mentre i rilievi sono a cura dei militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Al momento non ci sono ipotesi sulle cause del cedimento strutturale che ha riguardato l’edificio in corso Umberto I, nel centro storico del paese vesuviano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata