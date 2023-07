Roma, 16 lug. (LaPresse) – Ci sarebbe anche una terza persona estratta viva dalle macerie della palazzina crollata stamani a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Lo riferiscono i carabinieri che stanno operando sul posto. I feriti al momento sarebbero una donna e tre uomini che sono stati trasportati tutti in ospedale con politraumi. Nella palazzina di tre piani pare vivessero cinque nuclei familiari. Il cedimento è avvenuto intorno alle 11.30 e ha riguardato un edificio in corso Umberto I al numero 61.

