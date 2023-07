Madrid (Spagna), 15 lug. (LaPresse) – Le elezioni in Spagna sono “importanti non solo per il Paese ma per l’insieme dell’Unione europea”, e questo perché, un governo con Vox potrebbe segnare un cambio di passo nella politica dell’Europa, in particolare su temi come “migrazione e ambiente”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse, la presidente del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Cristina Narbona, sottolineando che, in questo senso, paradossalmente, ha ragione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nel discorso pronunciato durante un appuntamento elettorale di Vox a Valencia, ha sottolineato l’importanza del voto in Spagna. Secondo Meloni un “governo di patrioti” cambierebbe in positivo le politiche dell’Ue, mentre, secondo Narbona in negativo. “La Spagna” che detiene la presidenza di turno dell’Ue, “sta giocando un ruolo molto positivo attualmente nelle istituzioni europee, su diversi fronti, come energia, ambiente, politica migratoria e riforma delle regole fiscali”, e le cose “cambierebbero” con un governo conservatore alla guida, ha spiegato Narbona. Uno dei grandi temi europei su cui un governo con il partito di Santiago Abascal avrebbe un grande impatto è quello della politica migratoria, ha detto la presidente socialista, sottolineando che Vox tende a “criminalizzare i migranti”. “Possiamo costruire muri altissimi o avere poliziotti dappertutto ma milioni di persone continueranno a fare di tutto per arrivare dall’Africa in Europa, se l’Africa non si sviluppa”, ha detto la socialista. Un altro tema è poi quello ambientale e della transizione verde. La Spagna, con un governo di destra e ultradestra cambierebbe posizione sull’energia nucleare, che non è “nè sicura, nè pulita ed è anche molto più costosa di quello che si dice”, ha affermato Narbona, sottolineando che Vox “pensa che il cambiamento climatico sia una stupidaggine e che l’agenda 2030 vada contro le persone e gli agricoltori”. Un cambio di politiche, ha sottolineato, si vede già nei territori in cui governano il Partito popolare e Vox, ha detto Narbona, che è stata ministra dell’Ambiente negli anni in cui alla guida del governo c’era José Luis Rodríguez Zapatero. Secondo la presidente socialista le politiche adottate dalla destra rispetto all’uso dell’acqua nell’agricoltura sono “irresponsabili”.

