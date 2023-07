Roma, 15 lug. (LaPresse) – Un gruppo di attivisti di Extinction Rebellion è salito stamani sulla Mole Antonelliana di Torino per srotolare uno striscione con la scritta: ‘Clima: Agire Ora’. Sui loro canali social, gli attivisti ambientalisti scrivono: “Si sta concludendo la settimana più calda di sempre. Un giorno dopo l’altro, tutti i record di temperatura media globale sono stati superati. Negli ultimi giorni, Extinction Rebellion è tornato nelle strade di diverse città italiane. Dal sit-in in Piazza San Marco a Venezia, le statue bendate a Udine fino al grande striscione a Genova esposto al passaggio della Dance Parade finanziata da ENI. A Roma, un grande striscione è stato esposto sull’Altare della Patria con scritto “Basta vittime climatiche”, che ha portato alla notifica della surreale denuncia per “Vilipendio delle tombe”. Gli ultimi studi ci dicono che il caldo della scorsa estate ha ucciso circa 60 mila persone solo in Europa. Di fronte al vilipendio di questo governo nei confronti di tutte le vittime e gli sfollati a causa degli eventi climatici estremi, è il momento di entrare in ribellione”. Gli attivisti sono saliti in cima all’edificio simbolo di Torino dopo aver comprato il biglietto.

