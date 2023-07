Milano, 14 lug. (LaPresse) – La Wagner “non esiste”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in una intervista al Kommersant, citata dall’agenzia di stampa russa Tass, rispondendo alla domanda di un giornalista se questa compagnia continuerà come unità di combattimento. Il presidente ha osservato che in Russia non esiste una legge sulle organizzazioni militari private.

