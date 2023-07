L’Aia (Paesi Bassi), 14 lug. (LaPresse/AP) – Un uomo di 66 anni “è stato ferito così gravemente da morire sul posto, mentre altri due feriti sono stati portati in ospedale” dopo un accoltellamento in un centro di assistenza nella città olandese di Leida. È quanto ha dichiarato la polizia in un comunicato. Un uomo è stato poi arrestato “in relazione all’incidente”, ha aggiunto in un tweet la polizia. Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato nel centro, un ex panificio nel cuore storico della città universitaria, poco prima delle 9.30 di questa mattina e “per ragioni ancora poco chiare ha accoltellato le vittime e poi è fuggito”, si legge nel comunicato della polizia.

