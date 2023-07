Milano, 14 lug. (LaPresse) – Un secondo minorenne è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio in concorso per l’accoltellamento avvenuto a Marechiaro, a Napoli, lo scorso 9 luglio, quando, al culmine di una lite per futili motivi, hanno colpito all’addome, con due fendenti, un uomo di 41 anni.

