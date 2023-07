Milano, 14 lug. (LaPresse) – “È un tema che non ho attenzionato e non abbiamo affrontato assieme anche perché stiamo aspettando rispettosamente l’esito delle indagini. Sinceramente non so se la scheda sim sia intestata al Presidente del Senato”. Risponde così a LaPresse l’avvocato Adriano Bazzoni, legale di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa e accusato di una violenza sessuale avvenuta a casa della seconda carica dello Stato la notte fra il 18-19 maggio, rispetto alla possibilità di consegnare spontaneamente il telefono del giovane agli inquirenti di Milano che indagano sui fatti avvenuti dopo la serata all’Apophis Club di via Merlo 3 a Milano.

