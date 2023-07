Milano, 13 lug. (LaPresse) – Non c’è “alcuna prospettiva reale che Putin usi armi nucleari”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden al termine della sua visita a Helsinki, in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö. Lo riporta il Guardian. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che non pensa che la guerra continuerà per anni perché la Russia non può mantenere le sue risorse per così tanto tempo e Putin probabilmente alla fine “deciderà che (la guerra, ndr) non è nell’interesse della Russia, economicamente, politicamente o in altro modo”.

