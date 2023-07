Milano, 13 lug. (LaPresse) – “La settimana prossima convocherò un tavolo per i taxi e gli Ncc, perché non si possono aspettare per ore e ore dei mezzi di trasporto pubblico”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, in un’intervista al Tg4. “Oltre a questo stiamo sbloccando tanti cantieri su strade, autostrade e ferrovie”, ha aggiunto Salvini, confermando “l’impegno del governo per ‘scongiurare’ un’estate di disagi dal punto di vista degli spostamenti a viaggiatori e turisti”.

