Madrid (Spagna), 13 lug. (LaPresse) – “Sono convinta che il risultato del 23 luglio” in Spagna “può contribuire a segnare un cambio di passo anche nella politica dell’Europa”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento video a un appuntamento elettorale del partito spagnolo Vox a Valencia. “La vittoria di Fratelli d’Italia e del centrodestra italiano è stata vissuta come un momento di speranza per tutti i conservatori europei, perchè governando si può dimostrare, con i fatti, la falsa narrativa” che è stata fatta “contro i partiti conservatori e aprire gli occhi a molte altre persone”, ha aggiunto Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata