Madrid (Spagna), 13 lug. (LaPresse) – “Il salario minimo è lo strumento migliore per combattere la povertà lavorativa, che colpisce particolarmente le donne”, “l’aumento del salario minimo è stato fondamentale in Spagna, ha migliorato la vita delle persone”. Lo ha detto la seconda vicepresidente e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz, rispondendo alla domanda di LaPresse, all’arrivo al Consiglio informale Ue Lavoro e Affari sociali, se bisogna incoraggiare l’adozione del salario minimo nei Paesi europei, come l’Italia, che non lo hanno ancora introdotto. Diaz, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell’Ue, ha affermato che “bisogna aumentare i salari in Europa nel suo complesso” e anche, in particolare, in Spagna. La ministra ha ricordato che gli Stati Ue dispongono ora di una direttiva sul salario minimo, frutto di una “importante negoziazione”, che rappresenta un passo avanti “chiave”.

