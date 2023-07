Milano, 13 lug. (LaPresse) – “Se fossi in lui, starei attento a quello che mangio. Terrei d’occhio il mio menù”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, facendo riferimento al leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Biden ha parlato al termine della sua visita a Helsinki, in una conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö, come riporta l’emittente Yle. “Nessuno di noi sa quale sarà il futuro di Prigozhin in Russia”, ha aggiunto Biden.

