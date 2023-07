Milano, 13 lug. (LaPresse) – “Per quanto riguarda l’adesione dell’Ucraina alla Nato, abbiamo ripetutamente affermato che ciò rappresenta una minaccia per la sicurezza della Russia, ovviamente”. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista al giornalista Pavel Zarubin nel programma ‘Mosca Cremlino Putin’, come riporta l’agenzia Tass. “Infatti, uno dei motivi dell’operazione militare speciale è la minaccia che l’Ucraina aderisca alla Nato”, ha aggiunto Putin, “l’Ucraina ha diritto alla sicurezza, ma non deve distruggere la sicurezza degli altri Paesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata