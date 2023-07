Madrid (Spagna), 13 lug. (LaPresse) – “E’ fondamentale che i nostri Paesi possano difendere le proprie frontiere, che sono allo stesso tempo frontiere dell’Europa e il fatto di avere il mare come frontiera non può essere sinonimo di garanzia per trafficanti di poter proseguire i propri affari”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in collegamento video a un comizio elettorale di Vox a Valencia. “Se siamo disposti a dare rifugio a chi fugge da un conflitto, non possiamo accogliere tutti i migranti economici che arrivano illegalmente sulle coste”, ha aggiunto la premier, sottolineando che solo una “migrazione regolare può generare integrazione”. “L’alternativa è la radicalizzazione delle terze e quarte generazioni di giovani stranieri”, ha aggiunto.

