Foggia, 13 lug. (LaPresse) – C’è un indagato nell’inchiesta della procura di Foggia sulla morte dei fratellini di 6 e 7 anni, annegati in una vasca per la raccolta di acque piovane, utilizzate per l’irrigazione, nelle campagne di Fonterosa, contrada del Comune di Manfredonia, dopo essersi allontanati da casa l’11 luglio scorso.

