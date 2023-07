Roma, 13 lug. (LaPresse) – “Siamo in procinto di notificare la transazione” con Ita “alla Commissione Europea e alle altre autorità competenti nelle prossime settimane e siamo ansiosi di instaurare un dialogo costruttivo che consenta di ottenere un’autorizzazione tempestiva”. E’ quanto risponde a LaPresse un portavoce di Lufthansa in merito all’accordo con il governo per Ita Airways. Martedì la portavoce della Commissione europea, responsabile per la Concorrenza, Arianna Podestà, aveva spiegato che l’accordo, siglato lo scorso 25 maggio, “non è stato formalmente notificato alla Commissione europea”. Da quanto si apprende da fonti europee spetta sempre alle parti dell’accordo valutare se devono notificare una transazione all’Esecutivo Ue, in quanto la notifica è necessaria prima di implementarla.

