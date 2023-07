Fermo, 13 lug. (LaPresse) – Cade dal tetto di uno stabilimento della zona industriale di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, e perde la vita. Vittima della tragedia, avvenuta questa mattina, è un ragazzo di 18 anni. Da quanto si è appreso, a cedere sarebbe stata una porzione di tetto e il ragazzo è caduto, volando per circa 10 metri. L’impatto con il terreno gli è stato fatale e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Sulla dinamica stanno ancora indagando i carabinieri, insieme con l’ispettorato del lavoro, che devono ancora chiarire perché il ragazzo si trovasse su quel tetto e ricostruire le cause dell’incidente.

