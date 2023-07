Roma, 13 lug. (LaPresse) – Il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi oggi al Quirinale, ha esaminato “lo stato di efficienza dello strumento militare, approfondendo – anche in termini di politica industriale nazionale nel settore della difesa – le misure necessarie per assicurare adeguata prontezza e capacità di garantire il compito primario e istituzionale della difesa della Repubblica, con livelli di efficienza e capacità d’impiego adeguati e sostenibili nel tempo”. È quanto si legge nel comunicato stampa diffuso della presidenza della Repubblica al termine della riunione. “Il Ministro della Difesa – si legge ancora – ha illustrato i principi che guideranno la futura riorganizzazione della struttura del dicastero e l’esigenza di assicurare allo Strumento militare, anche con finanziamenti adeguati, in linea con i requisiti definiti dall’Alleanza Atlantica, in un’ottica interforze e attenta al personale militare e civile, la capacità di operare su tutti i domini, compresi i nuovi ambiti, quali lo spazio esterno, quello cognitivo e quello subacqueo”.

