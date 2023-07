Pisa, 13 lug. (LaPresse) – La corte d’assise di Pisa ha condannato per omicidio volontario in concorso gli ex caporali della Folgore, Alessandro Panella a 26 anni, e Luigi Zabara a 18 anni. I due erano a processo per la morte di Emanuele Scieri, morto in caserma a Pisa 24 anni fa. Scieri, allora parà di leva, fu trovato morto nella caserma Gamerra il 16 agosto 1999. I due ex caporali sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e all’interdizione dai pubblici uffici, oltre che al risarcimento dei danni.

