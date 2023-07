Roma, 13 lug. (LaPresse) – Aumenta lo stipendio dei capigruppo alla Camera dei deputati, che riceveranno circa 1.300 euro netti in più sulla loro indennità, come i presidenti di commissione. È quanto prevede una delibera dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio, che LaPresse ha visionato. Dal 1 luglio al 31 dicembre tale indennità peserà sui budget già concessi ai gruppi, senza costi aggiuntivi per la Camera, ma dal 1 gennaio 2024 viene previsto uno stanziamento ad hoc di oltre 267 mila euro.

