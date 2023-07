Madrid (Spagna), 12 lug. (LaPresse) – “Ho detto” al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, “che sui temi della liberalizzazione dei visti e dell’aggiornamento dell’unione doganale”, “cercheremo di aiutare affinché si vada avanti”, “se possiamo lavorare in quest’ambito lo faremo”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in conferenza stampa a Vilnius, al termine del vertice della Nato, rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo incontro con Erdogan a margine del summit. Sanchez, il cui Paese detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue ha rimarcato che il compito della presidenza è quello di “costruire ponti tra i Paesi” per “avanzare” sui dossier in discussione.

