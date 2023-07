Milano, 12 lug. (LaPresse) – “Credo che siamo sempre stati grati al Regno Unito, siamo sempre stati grati al primo ministro e al ministro della Difesa”. È quanto ha affermato in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alle parole del ministro della Difesa britannico Ben Wallace, che aveva suggerito aveva suggerito a Kiev di esprimere gratitudine agli alleati e di non trattarli come “Amazon”. “Non so cosa intenda Wallace, che mi scriva e mi dica come vorrebbe che fossimo grati”, ha ironizzato Zelensky al termine del vertice Nato a Vilnius, in Lituania, “potremmo alzarci al mattino ed esprimere personalmente le nostre parole di gratitudine al ministro”. Lo riporta il Guardian.

