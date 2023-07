Roma, 12 lug. (LaPresse) – Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha firmato una lettera per proporre ai sindacati di rivedere le mobilitazioni annunciate per i prossimi giorni. Allo stesso tempo, Salvini ha convocato al Mit per le 15 di oggi un tavolo per consentire a datori di lavoro e sindacati di confrontarsi con l’auspicio di un’intesa. Così una nota del Mit.

