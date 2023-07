Roma, 12 lug. (LaPresse) – È stato inviato dal Mit ai sindacati un provvedimento di riduzione della durata delle astensioni già proclamate per domani, giovedì 13 luglio 2023, dalle 3 del mattino fino alle 2 di venerdì 14. Con il provvedimento firmato da Matteo Salvini lo sciopero proclamato dai sindacati del trasporto ferroviario terminerà alle ore 15. Il ministro – riferisce il Mit in una nota – ha deciso di prendere questa misura “anche alla luce dell’assicurazione, maturata durante il tavolo convocato al dicastero di Porta Pia e di cui Salvini si fa garante, dell’immediata ripresa delle trattative sindacali su tutti i punti oggetto dell’agitazione. Non solo. Il Mit ha agito anche in base a una nota della Commissione Garanzia Scioperi”.

